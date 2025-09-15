Yamal opuści kolejny ważny mecz. Barcelona ma kłopoty

13:55, 15. września 2025 17:23, 15. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Adria Albets

Lamine Yamal wrócił ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z urazem. Opuścił mecz ligowy Barcelony, a także najprawdopodobniej nie zagra w Lidze Mistrzów - informuje Adria Albets.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie zagra w Lidze Mistrzów. Wielkie osłabienie

Lamine Yamal podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii nabawił się urazu i wrócił do klubu niedyspozycyjny. Klub uderzył w selekcjonera kadry, który korzystał ze skrzydłowego, mimo jego wyraźnych problemów zdrowotnych. Barcelona w niedzielę musiała radzić sobie bez gwiazdy ofensywy. Wyszło nieźle, bowiem rozbiła Valencię 6-0, a na listę strzelców wpisali się Fermin Lopez, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

Choć Blaugrana ma za sobą świetny mecz, nie ulega wątpliwościom, że absencja Yamala to dla niej duży problem i osłabienie. Nie wiadomo dokładnie, jak długo będzie nieobecny, natomiast Adria Albets twierdzi, że najprawdopodobniej opuści też najbliższe starcie w Lidze Mistrzów. W czwartek Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United. To nieprzyjemny rywal, który z pewnością będzie chciał przed własną publicznością sprawić niespodziankę i ograć faworyzowanego mistrza Hiszpanii.

Yamal czuje się lepiej, ale wciąż nie jest w pełni gotowy. Hansi Flick będzie mógł natomiast uwzględnić w kadrze meczowej Frenkiego de Jonga, który także doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji. W jego przypadku sygnały są dużo bardziej optymistyczne, niż w przypadku Yamala, który do gry może wrócić najwcześniej za tydzień.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona powalczy z Arsenalem i Napoli. Celem zdolny Brazylijczyk
Joan Laporta - prezydent Barcelony
Barcelona myśli o sprzedaży gwiazdora. Zapłaciła za niego fortunę
Marc Bernal
Angielskie zespoły interesują się wielkim talentem Barcelony