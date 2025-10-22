Xabi Alonso i Igor Tudor wybrali. Oto składy na mecz Real Madryt – Juventus

19:58, 22. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Starcie Real Madryt - Juventus jest jednym z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Oto oficjalne składy na hitowy mecz.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Juventus

W środowy wieczór prawdopodobnie większość kibiców będzie śledzić spotkanie Realu Madryt z Juventusem. Królewscy, którzy znakomicie spisują się w lidze, zajmując pierwsze miejsce w tabeli, również w Lidze Mistrzów pokazują się z bardzo dobrej strony. W pierwszych dwóch meczach sięgnęli po komplet punktów.

W bramce znalazł się oczywiście Thibaut Courtois. Alvaro Carreras, Eder Militao, Raul Asencio i Federico Valverde wystąpią w obronie. Z kolei w linii pomocy zagrają Aurelien Tchouameni, Arda Guler oraz Jude Bellingham, a w ataku Brahim Diaz, Vinicius Junior i naturalnie Kylian Mbappe.

Nieco gorzej idzie włoskiemu gigantowi, który nie jest w ostatnim czasie zbyt w dobrej formie. W Serie A Bianconeri zajmują 7. miejsce, a w najważniejszych europejskich pucharach oba spotkania z Borussią Dortmund oraz Villarrealem zremisowali.

Między słupkami pojawi się Michele Di Gregorio. Natomiast w defensywie Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Federico Gatti, Daniele Rugani i Pierre Kalulu. W środku pola znaleźli się Khephren Thuram, Weston McKennie, Teun Koopmeiners oraz Kenan Yildız, a na szpicy Dusan Vlahović.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Juventus:

Real Madryt: Courtois – Carreras, Militao, Asencio, Valverde – Tchouameni, Guler, Bellingham – Diaz, Mbappe, Vinicius

Juventus: Di Gregorio – Cambiaso, Kelly, Gatti, Rugani, Kalulu – Thuram, McKennie, Koopmeiners. Yildız – Vlahović

Zobacz także: Real Madryt z problemami w szatni. Xabi Alonso musiał reagować

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Manchester United szykuje duży transfer. Gwiazdor wyraził chęć zmiany klubu
Xabi Alonso
Real zwrócił się do swojej gwiazdy. Musi poprawić kluczowy element
Xabi Alonso
Real Madryt z problemami w szatni. Xabi Alonso musiał reagować