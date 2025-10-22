Starcie Real Madryt - Juventus jest jednym z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Oto oficjalne składy na hitowy mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Juventus

W środowy wieczór prawdopodobnie większość kibiców będzie śledzić spotkanie Realu Madryt z Juventusem. Królewscy, którzy znakomicie spisują się w lidze, zajmując pierwsze miejsce w tabeli, również w Lidze Mistrzów pokazują się z bardzo dobrej strony. W pierwszych dwóch meczach sięgnęli po komplet punktów.

W bramce znalazł się oczywiście Thibaut Courtois. Alvaro Carreras, Eder Militao, Raul Asencio i Federico Valverde wystąpią w obronie. Z kolei w linii pomocy zagrają Aurelien Tchouameni, Arda Guler oraz Jude Bellingham, a w ataku Brahim Diaz, Vinicius Junior i naturalnie Kylian Mbappe.

Nieco gorzej idzie włoskiemu gigantowi, który nie jest w ostatnim czasie zbyt w dobrej formie. W Serie A Bianconeri zajmują 7. miejsce, a w najważniejszych europejskich pucharach oba spotkania z Borussią Dortmund oraz Villarrealem zremisowali.

Między słupkami pojawi się Michele Di Gregorio. Natomiast w defensywie Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Federico Gatti, Daniele Rugani i Pierre Kalulu. W środku pola znaleźli się Khephren Thuram, Weston McKennie, Teun Koopmeiners oraz Kenan Yildız, a na szpicy Dusan Vlahović.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Juventus:

Real Madryt: Courtois – Carreras, Militao, Asencio, Valverde – Tchouameni, Guler, Bellingham – Diaz, Mbappe, Vinicius

Juventus: Di Gregorio – Cambiaso, Kelly, Gatti, Rugani, Kalulu – Thuram, McKennie, Koopmeiners. Yildız – Vlahović

Zobacz także: Real Madryt z problemami w szatni. Xabi Alonso musiał reagować