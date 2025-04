Szczęsny może zrównać się z legendą. Polski bramkarz w pogoni za rekordem

Wojciech Szczęsny rozegrał 22 spotkania w barwach Barcelony i wciąż nie zaznał smaku porażki. Jeśli we wtorkowy wieczór ekipa Dumy Katalonii nie przegra z Borussią Dortmund, to polski bramkarz zrówna się z Johanem Cruyffem w liczbie meczów bez przegranej od momentu debiutu - podaje hiszpański dziennik Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wciąż nie przegrał w barwach Barcelony

Pół roku temu Wojciech Szczęsny zdecydował się wznowić karierę piłkarską, by podpisać krótkoterminowy kontrakt z Barceloną. 34-letni bramkarz dołączył do zespołu Blaugrany w październiku 2024 roku, a pozyskanie nowego golkipera było podyktowane poważną kontuzją Marca-Andre ter Stegena. Choć na początku Hansi Flick stawiał na Inakiego Penę między słupkami drużyny Dumy Katalonii, to były reprezentant Polski ostatecznie wygryzł młodszego Hiszpana, wskakując do podstawowego składu.

Dotychczas Wojciech Szczęsny rozegrał 22 spotkania w barwach Barcelony i ani razu nie zaznał smaku porażki. W tych meczach lider La Ligi zaliczył aż 19 wygranych i tylko 3 razy zremisował. Nasz rodak może więc przejść do historii jako piłkarz, który zanotuje najdłuższą serię spotkań bez przegranej od momentu debiutu w katalońskim klubie. W przeszłości rekordową tego typu passą popisał się Cesc Fabregas, który nie poniósł żadnej klęski w swoich 30 premierowych pojedynkach jako zawodnik Barcy.

Jeśli FC Barcelona nie przegra z Borussią Dortmund w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, to Wojciech Szczęsny wskoczy na podium tej klasyfikacji i zrówna się z Johanem Cruyyffem – czytamy w hiszpańskim dzienniku “Mundo Deportivo”. Wysoko w tym zestawieniu znajduje się również Paulinho, który może pochwalić się 25 meczami bez porażki z rzędu. Przypomnijmy, że podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:0 z niemieckim zespołem w pierwszej potyczce, która odbyła się na Stadionie Olimpijskim.