Już jutro do gry wraca piłkarska Liga Mistrzów

Jednym ze spotkań będzie pojedynek FC Barcelony z SSC Napoli

Aurelio De Laurentiis obiecał swoim graczom specjalną premię za awans

Oj, warto

Już jutro do gry wróci uwielbiana przez pasjonatów futbolu piłkarska Liga Mistrzów. Jednym ze spotkań będzie pojedynek FC Barcelony z SSC Napoli. W pierwszym meczu tych drużyn oglądaliśmy dwa gole, a pojedynek zakończył się podziałem punktów. Tym samym wszystko rozstrzygnie się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Faworytem – choć niezbyt wyraźnym – jest ekipa “Dumy Katalonii”, ale Włosi nie są bez szans.

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy “Corriere dello Sport”, na graczy spod Wezuwiusza czeka spora premia za awans do kolejnej fazy rozgrywek. Jak poinformowali, Aurelio De Laurentiis ma przekazać w zamian za wyeliminowanie Barcelony 10 milionów euro do podziału dla całego zespołu. Jest to de facto cała kwota, jaką przyznaje UEFA za kwalifikację do ćwierćfinału.

