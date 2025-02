Juventus objął prowadzenie w 34. minucie rywalizacji z PSV Eindhoven. Do siatki trafił Weston McKennie. Reprezentant USA uderzył z całej siły i niemal rozerwał siatkę w bramce.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – PSV: Weston McKennie z przepięknym trafieniem

W jednym z wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów odbywa się spotkanie, w którym Juventus przed własną publicznością podejmuje PSV Eindhoven. W tym sezonie europejskich pucharów doszło już do jednego starcia między tymi zespołami. Wrześniowy mecz lepiej zapamiętają podopieczni Thiago Motty. Stara Dama bowiem ograła holenderskiego rywala rezultatem 3:1.

Rywalizacja na Allianz Stadium od pierwszych minut była niezwykle wyrównana. Zarówno Juventus jak i PSV Eindhoven mieli swoje okazje bramkowe. Na pierwsze trafienie musieliśmy poczekać do 34. minuty. Wówczas trybuny na Allianz Stadium kompletnie oszalały. W polu karnym holenderskiego zespołu powstało zamieszanie. Do bezpańskiej futbolówki finalnie dopadł Weston McKennie. Amerykański pomocnik oddał uderzenie z pierwszej piłki, a przede wszystkim z całej siły i dał prowadzenie swojej drużynie. Futbolówka po strzale zawodnika Starej Damy niemalże rozerwało siatke w bramce. Walter Benitez w tej sytuacji kompletnie nie miał nic do powiedzenia.

RAKIETA WESTONA MCKENNIEGO! 🚀 Kapitalne uderzenie piłkarza Juventusu! 💣



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 11, 2025

Dzisiejsze trafienie Westona McKenniego było jego golem numer pięć w trwającym sezonie. Zawodnik Juventusu może również pochwalić się trzema asystami. A takie statystyki uzbierał w 28. występach. Warto zaznaczyć, że Amerykanin dotychczas więcej trafień zgromadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów niż Serie A. 26-latek w europejskich pucharach bowiem strzelił już trzy gole.