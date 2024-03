Imago / Nderim Kaceli Na zdjęciu: Liga Mistrzów losowanie

Liga Mistrzów od nowego sezonu będzie miała nowy format

Zmian dotknie także sposób losowania

od nowego sezonu do losowania w Lidze Mistrzów używane będą komputery

Komputer przeprowadzi losowanie w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na świecie. Kibice z całego świata regularnie we wtorki i środy siadają przed telewizorami bądź gromadzą się na trybunach, aby śledzić poczynania najlepszych drużyn. Od nowego sezonu trzeba będzie się przyzwyczaić do nowego formatu, w którym zniknie faza grupowa. Jednak to nie jedyna znacząca zmiana w tym turnieju.

Jak poinformował dziennikarz Kaveh Solhekol zmieni się również sposób losowania. Nowy format Ligi Mistrzów wymusza na UEFA użycie specjalnych komputerów, bowiem symulacja losowania wykazała, że w nowym formacie losowanie trwałoby od trzech do czterech godzin. Nowy system losowania będzie hybrydowy. Część popularnych kulek będzie losowana ręcznie, a następnie do gry wkroczy komputer, który wskaże ośmiu przeciwników.

Dla przypomnienia nowy format w Lidze Mistrzów spowoduje, że liczba drużyn wzrośnie do 36. Dla wszystkich zespołów zostanie stworzona jedna tabela ligowa, a każda z drużyn zagra 8 meczów. Zespoły z miejsc 1-8 uzyskają bezpośredni awans do 1/8 finału. Natomiast drużyny z miejsc 9-24 zagrają między sobą w barażach o awans do najlepszej szesnastki turnieju.