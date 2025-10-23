Vinicius goni legendy Realu Madryt. Zapisze się w historii?

Vinicius Junior ma na swoim koncie 25 asyst w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o Real Madryt, to lepsi od niego są tylko Cristiano Ronaldo oraz Karim Benzema, którzy w barwach ekipy Królewskich zaliczyli po 27 ostatnich podań - donosi profil Madrid Xtra.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Ronaldo i Benzema stracą ten rekord? Vinicius tuż za nimi

Real Madryt pokonał Juventus 1:0 w hitowym spotkaniu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedynego gola w tym meczu zdobył Jude Bellingham, a asystował mu Vinicius Junior. Dzięki temu 25-letni skrzydłowy ma już na swoim koncie 25 ostatnich podań w rozgrywkach Champions League, będąc o krok od zapisania się w historii stołecznego klubu. Brazylijczyk został jednym z bohaterów wczorajszego pojedynku i po raz kolejny raz potwierdził, że jest kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso.

Więcej asyst w barwach Realu Madryt w Lidze Mistrzów zanotowali dotychczas tylko Cristiano Ronaldo oraz Karim Benzema, którzy zajmują ex aequo pierwsze miejsce w tej klasyfikacji z dorobkiem 27 ostatnich dograń – donosi profil „Madrid Xtra”. To oznacza, że Viniciusowi brakuje zaledwie trzech asyst, by samodzielnie objąć prowadzenie i pobić rekord, który przez lata wydawał się nieosiągalny. Dla Brazylijczyka, będącego niezwykle efektownym zawodnikiem, może to być następny historyczny moment w karierze.

🚨 Vinicius Jr is 3 assists from being Real Madrid all-time top assister in UCL. pic.twitter.com/rOjEU63iVg — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 22, 2025

Od momentu debiutu w 2018 roku, Vinicius Junior stał się jednym z symboli nowej ery Realu Madryt. Z hiszpańskim klubem zdobył już dwie Ligi Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii, strzelając gole w obu finałach Champions League. Jeśli 43-krotny reprezentant Brazylii utrzyma obecną formę, pobicie rekordu asyst w Lidze Mistrzów wydaje się tylko kwestią czasu. Wychowanek Flamengo ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą do 30 czerwca 2027 roku, a strony od dawna prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia umowy.