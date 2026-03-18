„Vinicius jest mistrzem, wszyscy powinni go kochać”

07:23, 18. marca 2026
Jakub Boroń
Gianluigi Donnarumma w wyjątkowy sposób podsumował występy Viniciusa Juniora przeciwko Manchesterowi City. Bramkarz docenił Brazylijczyka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius bohaterem starcia z Manchesterem City

Vinicius Junior ponownie udowodnił swoją klasę w Lidze Mistrzów. Skrzydłowy Realu Madryt był jedną z kluczowych postaci w dwumeczu przeciwko Manchesterowi City.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Realu 2:1, a w całym dwumeczu Królewscy wygrali aż 5:1. Brazylijczyk najpierw trafił z rzutu karnego, a następnie dołożył drugie trafienie w doliczonym czasie gry, przypieczętowując awans swojej drużyny do kolejnej rundy.

Jego występ nie przeszedł bez echa. Vinicius był jednym z najbardziej aktywnych zawodników na boisku i sprawiał ogromne problemy defensywie rywali.

Donnarumma: Powinien być kochany przez wszystkich

Po meczu na temat Brazylijczyka wypowiedział się Gianluigi Donnarumma. Bramkarz nie szczędził pochwał pod adresem zawodnika Realu Madryt.

– Vinicius jest mistrzem, wszyscy powinni go kochać. Rozegrał dwa wielkie mecze – powiedział, cytowany przez AS.

Słowa golkipera najlepiej oddają skalę występu skrzydłowego. Vinicius po raz kolejny pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi brać odpowiedzialność na siebie i decydować o losach spotkań.

Real Madryt dzięki jego skuteczności zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i potwierdził swoje aspiracje do końcowego triumfu.

