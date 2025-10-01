Gatti i Conceicao dali nadzieję, ale Juve znów bez wygranej [WIDEO]

Juventus zremisował z Villarreal (2:2) w spotkaniu drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Renato Veiga w końcówce meczu uratował punkt dla ekipy z ligi hiszpańskiej.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Villarreal - Juventus

Dramat Juventusu w końcówce! Zwycięstwo uciekło w 90. minucie

Juventus do konfrontacji z Villarreal podchodził, mając rachunki do wyrównania. Ekipa z La Liga w poprzednim spotkaniu między ekipami rozbiła Bianconerich na Allianz Stadium trzema golami (3:0). W środowy wieczór Stara Dama liczyła natomiast na premierowe zwycięstwo w fazie zasadniczej elitarnych rozgrywek.

Pierwsza połowa nie ułożyła się jednak po myśli trenera Igora Tudora. Już w 18. minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Georgesa Mikautadze. Zawodnik Villarreal wykorzystał sytuację sam na sam z Mattią Perinem i nie zmarnował okazji. Hiszpańska ekipa na przerwę schodziła z jednobramkową zaliczką.

Po zmianie stron Juventus szybko mógł wyrównać. Jonathan David w 48. minucie musiał tylko dostawić nogę, by skierować piłkę do siatki. Reprezentant Kanady jednak swojej szansy nie wykorzystał i nawet trener Starej Damy nie potrafił zrozumieć, jak to było możliwe.

To, co nie udało się Davidowi, zrobił chwilę później Federico Gatti. Obrońca turyńczyków popisał się fantastycznym strzałem z przewrotki po podaniu Lloyda Kelly’ego i doprowadził do remisu. Remis jednak nie satysfakcjonował Juventusu.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖! 😱 NIESAMOWITA PRZEWROTKA FEDERICO GATTIEGO! 🔥 Cudownie się złożył do tego strzału piłkarz Juventusu! 👏



📺 Mecz Villarrealu z Juventustem trwa w CANAL+EXTRA3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/s3SAQnSALK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 1, 2025

Goście poszli za ciosem i w 56. minucie wyszli na prowadzenie. Francisco Conceicao, który pojawił się na boisku po przerwie, przejął piłkę w środku pola, pognał w kierunku bramki i uderzył na tyle mocno, że golkiper Villarreal nie zdołał interweniować.

Gdy wydawało się, że Juve odniesie upragnione zwycięstwo, w 90. minucie wyrównał Renato Veiga. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem (2:2). Tymczasem w niedzielę Juventus zmierzy się z AC Milan, a Villarreal zagra w sobotę z Realem Madryt.

Villarreal CF – Juventus FC 2:2 (1:0)

1:0 Georges Mikautadze 18′

1:1 Federico Gatti 49′

1:2 Francisco Conceição 56′

2:2 Renato Veiga 90′