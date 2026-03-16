Real Madryt już we wtorek rozegra rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Znamy kadrę Królewskich na drugi pojedynek z Manchesterem City. Na liście powołanych znalazł się dawno niewidziany gwiazdor.

Czy Real Madryt może czuć się bezpiecznie? Wydaje się, że Królewscy są już więcej niż jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Podopieczni Alvaro Arbeloi w premierowej odsłonie rywalizacji z Manchesterem City sięgnęli po przekonujące zwycięstwo i na Etihad będą bronić trzybramkowej zaliczki.

Dzień przed meczem poznaliśmy kadrę Los Blancos na rewanżowe starcie. W gronie powołanych pojawił się między innymi Kylian Mbappe, który opuścił pięć ostatnich pojedynków. Na liście znalazł się także Jude Bellingham. Reprezentant Anglii nie wystąpił w żadnym z dziewięciu poprzednich meczów. Pomocnik z powodu kontuzji mięśniowej był niedostępny od początku lutego.

Bramkarze: Courtois, Lunin,Fran González

Obrońcy: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado, Mario Rivas

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios, Thiago

Napastnicy: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim, Mastantuono

Mecz Manchester City – Real Madryt odbędzie się 17 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 21:00. Rozjemcą tego starcia będzie Francuz Clement Turpin.