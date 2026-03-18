Thibaut Courtois nie dokończył meczu. Wiadomo, co mu dolega

09:10, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Real Madrid TV / Tiempo de Juego

Thibaut Courtois zszedł z boiska w przerwie meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt (1:2). Jak poinformowano w programie Tiempo de Juego, uraz 33-letniego bramkarza nie jest groźny, bo chodzi jedynie o przeciążenie mięśniowe.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Man City – Real. Courtois doznał przeciążenia mięśniowego

We wtorkowy wieczór byliśmy świadkami rewanżowego meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 3:0 dla ekipy Królewskich. W drugim pojedynku również triumfował hiszpański klub, który tym razem wygrał 2:1, czym przypieczętował awans do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Po tej potyczce kibice zespołu Los Blancos są jednak zaniepokojeni stanem zdrowia Thibaut Courtois. 33-letni bramkarz zszedł z boiska w przerwie wczorajszego spotkania. Jak poinformowano w programie „Tiempo de Juego”, uraz belgijskiego golkipera na szczęście nie jest groźny, ponieważ chodzi jedynie o przeciążenie prawego mięśnia przywodziciela.

Alvaro Arbeloa potwierdził na pomeczowej konferencji prasowej, że zmiana była tylko kwestią ostrożności. Courtois, który poczuł dyskomfort już na rozgrzewce, powinien być gotowy na niedzielne starcie z Atletico Madryt.

107-krotny reprezentant Belgii bez wątpienia jest kluczową postacią drużyny Los Galacticos. Doświadczony bramkarz z powodzeniem broni barw stołecznego klubu od połowy 2018 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Chelsea za 35 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 329 spotkań, w których wpuścił 321 goli i zachował 128 czystych kont. Do swojej gabloty dołożył dwie Ligi Mistrzów, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku.