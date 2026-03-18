Thibaut Courtois nie dokończył meczu. Wiadomo, co mu dolega

Thibaut Courtois zszedł z boiska w przerwie meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt (1:2). Jak poinformowano w programie Tiempo de Juego, uraz 33-letniego bramkarza nie jest groźny, bo chodzi jedynie o przeciążenie mięśniowe.

Man City – Real. Courtois doznał przeciążenia mięśniowego

We wtorkowy wieczór byliśmy świadkami rewanżowego meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 3:0 dla ekipy Królewskich. W drugim pojedynku również triumfował hiszpański klub, który tym razem wygrał 2:1, czym przypieczętował awans do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek.

Po tej potyczce kibice zespołu Los Blancos są jednak zaniepokojeni stanem zdrowia Thibaut Courtois. 33-letni bramkarz zszedł z boiska w przerwie wczorajszego spotkania. Jak poinformowano w programie „Tiempo de Juego”, uraz belgijskiego golkipera na szczęście nie jest groźny, ponieważ chodzi jedynie o przeciążenie prawego mięśnia przywodziciela.

Alvaro Arbeloa potwierdził na pomeczowej konferencji prasowej, że zmiana była tylko kwestią ostrożności. Courtois, który poczuł dyskomfort już na rozgrzewce, powinien być gotowy na niedzielne starcie z Atletico Madryt.

107-krotny reprezentant Belgii bez wątpienia jest kluczową postacią drużyny Los Galacticos. Doświadczony bramkarz z powodzeniem broni barw stołecznego klubu od połowy 2018 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Chelsea za 35 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 329 spotkań, w których wpuścił 321 goli i zachował 128 czystych kont. Do swojej gabloty dołożył dwie Ligi Mistrzów, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku.