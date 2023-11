IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji pleców podczas niedawnego zgrupowania reprezentacji Niemiec

Brak podstawowego bramkarza był widoczny podczas niedawnego remisu Barcelony z Rayo Vallecano (1:1)

Według AS-a, Niemiec rozważa wzięcie środków przeciwbólowych, by móc wystąpić przeciwko FC Porto

Ter Stegen chce zagrać przeciwko FC Porto. Decyzja zapadnie dopiero w dniu meczu

FC Barcelona mocno odczuła listopadową przerwę reprezentacyjną. Więzadło krzyżowe zerwał Gavi, dla którego oznacza to wielomiesięczną absencję. Znacznie mniej poważnego urazu doznał też jednak Marc-Andre ter Stegen. Bramkarz poczuł ból pleców podczas niedawnego zgrupowania reprezentacji Niemiec. Początkowo wydawało się, że kontuzja nie jest poważna, a kapitan drużyny miał wystąpić przeciwko Rayo Vallecano (1:1). Ostatecznie między słupkami zagrał Inaki Pena, z pewnością nie dodając kolegom otuchy swoimi interwencjami.

Już we wtorek Duma Katalonii rozegra u siebie spotkanie z FC Porto. Jeżeli wygra, zapewni sobie awans z pierwszego miejsca na kolejkę przed zakończeniem fazy grupowej.

– Jutro [we wtorek – przyp. PP] Marc się sprawdzi. Zobaczymy, jak się czuje, co z jego bólem. Praktycznie nie trenował z resztą grupy, ale zawsze jest gotowy, by do niej dołączyć. Jutro chce się sprawdzić, by upewnić się, że jest gotowy na sto procent – mówił Xavi Hernandez podczas konferencji prasowej.

Z kolei znany “trybun” trenera, Javi Miguel z madryckiego AS-a, przekazał inne wieści. Podobno 31-latek rozważa przyjęcie środków przeciwbólowych, byle tylko pomóc kolegom na boisku. Ostateczna decyzja zapadnie jednak dopiero we wtorek.

Ter Stegen rozegrał już w tym sezonie 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W ośmiu z nich zachował czyste konta.

Zobacz też: Zmiana lidera w La Lidze, gigant może świętować.