Real z Bellinghamem w rewanżu

Przed rewanżem na Riyadh Air Metropolitano w nieco lepszej sytuacji jest Real Madryt. Królewscy w pierwszym meczu wygrali z Atletico 2:1 i na stadionie rywala bronią jednobramkowej zaliczki. Los Blancos przystąpią do tego pojedynku wzmocnieni obecnością jednej ze swoich największych gwiazd. Carlo Ancelotti będzie mógł skorzystać z Jude’a Bellinghama, który pauzował w pojedynku na Santiago Bernabeu.

Co zmieni powrót Anglika? Bellingham oczywiście znajdzie się w podstawowym składzie. To oznacza, że na ławce zasiądzie Aurelien Tchouaméni, Brahim Diaz lub Eduardo Camavinga. José Félix Díaz ujawnił, że to ostatni z wymienionych straci miejsce w wyjściowej jedenastce. Ancelotti dokona tylko jednej zmiany w porównaniu z premierową potyczką z drużyną Diego Simeone.

Przwidywany skład Realu Madryt na mecz z Atletico:

Thibaut Courtois – Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy – Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Brahim Diaz – Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Junior

Spotkanie Atletico – Real rozpocznie się w środę 12 marca, o godzinie 21.00. Mecz poprowadzi sędzia Szymon Marciniak.