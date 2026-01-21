Barcelona walczy o punkt w Pradze. Lewandowski zagra od początku
Hansi Flick zdecydował – Robert Lewandowski wybiegnie na boisko od pierwszych minut w meczu Slavia Praga – FC Barcelona. Natomiast Wojciech Szczęsny, co nie jest żadnym zaskoczeniem, zasiądzie na ławce rezerwowych. Doświadczony golkiper jest numerem dwa w szeregach Dumy Katalonii.
Raphinha na lewej flance, Roony Bardghji z prawej strony, Lewandowski jako najbardziej wysunięty zawodnik i Fermin Lopez za jego plecami – tak będzie wyglądała ofensywa Blaugrany w dzisiejszym spotkaniu. Z kolei w defensywie wystąpią Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia i Jules Kounde, przed którymi będą operowali Pedri i Frenkie de Jong.
Slavia Praga – FC Barcelona: oficjalne składy
Slavia Praga: Stanek, Sanyang, Chaloupek, Zima, Holes, Moses – Sadilek, Provod, Dorley – Kusej, Chory
FC Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Jules Kounde – Pedri, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – Raphinha, Robert Lewandowski, Roony Bardghji