Barcelona w 7. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się ze Slavią Praga. Poznaliśmy skład Blaugrany na wyjazdowe starcie. Taką jedenastkę wytypował Hansi Flick.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Real Racing Club - FC Barcelona)

Barcelona walczy o punkt w Pradze. Lewandowski zagra od początku

Hansi Flick zdecydował – Robert Lewandowski wybiegnie na boisko od pierwszych minut w meczu Slavia Praga – FC Barcelona. Natomiast Wojciech Szczęsny, co nie jest żadnym zaskoczeniem, zasiądzie na ławce rezerwowych. Doświadczony golkiper jest numerem dwa w szeregach Dumy Katalonii.

Raphinha na lewej flance, Roony Bardghji z prawej strony, Lewandowski jako najbardziej wysunięty zawodnik i Fermin Lopez za jego plecami – tak będzie wyglądała ofensywa Blaugrany w dzisiejszym spotkaniu. Z kolei w defensywie wystąpią Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia i Jules Kounde, przed którymi będą operowali Pedri i Frenkie de Jong.

Slavia Praga – FC Barcelona: oficjalne składy

Slavia Praga: Stanek, Sanyang, Chaloupek, Zima, Holes, Moses – Sadilek, Provod, Dorley – Kusej, Chory

FC Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Jules Kounde – Pedri, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – Raphinha, Robert Lewandowski, Roony Bardghji