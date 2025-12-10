Tabela Ligi Mistrzów. Arsenal liderem, PSG rozczarowało

Arsenal wygrał z Club Brugge (3:0) w 6. kolejce Ligi Mistrzów i umocnił się na pozycji lidera. Za plecami Kanonierów znajdują się piłkarze Bayernu Monachium i PSG.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Club Brugge - Arsenal

Arsenal rozbija Club Brugge

Za nami 6. kolejka Ligi Mistrzów, w której kilka drużyn znacząco przybliżyło się do awansu do 1/8 finału. Arsenal liczył na umocnienie się na fotelu lidera fazy ligowej. Kanonierzy zmierzyli się w meczu wyjazdowym z Club Brugge. Londyńczycy wyszli na prowadzenie w 26. minucie po pięknym trafieniu Noniego Madueke. 23-letni skrzydłowy podwyższył wynik po przerwie.

Na Santiago Bernabeu Manchester City ograł Real Madryt (2:1) w hicie. Na listę strzleców wpisali się Rodrygo, a po stronie gości Nico O’Reilly i Erling Haaland. Tym samym The Citizens wskoczyli na 5. pozycję. Drugą lokatę utrzymał Bayern Monachium, który uporał się ze Sportingiem Lizbona (3:1).

PSG, które miało okazję wyprzedzić mistrzów Niemiec, zremisowało na wyjeździe z Athletikiem Bilbao (0:0). Piłkarze Newcastle United zremisowali z Bayerem Leverkusen (2:2) na BayArenie i wypadli poza czołową ósemkę. Na ten moment Liverpool, który wygrał z Interem (1:0) w Mediolanie, zajmuje 9. lokatę.

Tymczasem 7. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2026 roku. Natomiast ostatnia kolejka zostanie rozgrana tydzień później.