Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak sędzią meczu Man City – Borussia Dortmund

Szymon Marciniak po raz kolejny został wybrany do obsady sędziowskiej na mecze Ligi Mistrzów. W nadchodzącej 4. kolejce UEFA zdecydowała, że Polak poprowadzi jedno z najciekawszych spotkań. 44-latek będzie rozjemcą rywalizacji Man City – Borussia Dortmund.

W czuwaniu nad przebiegiem zawodów będzie pomagał mu stały skład polskich sędziów. Na linii będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, zaś arbitrem technicznym będzie Paweł Raczkowski. Za system VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk.

Na chwilę obecną wyżej w tabeli jest Borussia Dortmund, która wyprzedza Manchester City lepszym bilansem bramek. Obie drużyny w trzech poprzednich meczach uzbierały 7 punktów, dwukrotnie wygrywając i raz dzieląc się punktami z przeciwnikiem.

Manchester City ma na rozkładzie triumf z Villarrealem (2:0) i Napoli (2:0). Z kolei remisem zakończyła się rywalizacja z Monaco (2:2). Natomiast w przypadku BvB komplet punktów zdobyli, wygrywając z Kopenhagą (4:2) i Athletic Bilbao (4:1). Podział punktów nastąpił w rywalizacji z Juventusem (4:4). Bezpośrednie starcie Man City – Borussia odbędzie się w środę (5 listopada) o godzinie 21:00