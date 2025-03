Szczęsny czuł się jak w domu. Bohater Barcelony podsumował mecz z Benfiką

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Czuję się jak w domu, kiedy obrona gra nisko – mówi Szczęsny

FC Barcelona od 22. minuty meczu musiała radzić sobie w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartką za faul przed polem karnym otrzymał Pau Cubarsi. Gra w dziesięciu przeciwko Benfice nie była łatwa, lecz na szczęście Katalończyków w bramce stał Wojciech Szczęsny.

Polak został bohaterem Blaugrany, a hiszpańskie media nazwały go zbawcą. Po zakończeniu spotkania 34-latek stanął przed kamerami Canal+ Sport i udzielił krótkiego wywiadu. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą zdradził, że mecz ułożył się w taki sposób, że Barcelona grała tak, jak Szczęsny lubi najbardziej. Nisko ustawiona linia obrony spowodowała, że Polak czuł się jak ryba w wodzie i bronił jak w transie.

– Lubię takie mecze. Mam doświadczenie w grze za obroną, która jest cofnięta i czeka na kontry. Nie ukrywam, że było mi przez to łatwiej, bo w takim momentach wychodzi doświadczenie. Jestem z siebie w miarę zadowolony – powiedział Wojciech Szczęsny dla Canal+ Sport.

– Wydaje mi się, że był to dla nas test charakteru i dojrzałości. Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedy Pau dostał czerwoną kartkę, to właśnie te cechy trzeba będzie pokazać na boisku. Czuję się jak w domu, kiedy obrona gra nisko, a moja rola polega na tym, aby bronić wszystko, co leci w światło bramki, złapać wysokie wrzutki i wykopać jak najdalej – dodał bramkarz FC Barcelony.

Szczęsny odniósł się także do wyboru zawodnika meczu. Ku wielkiemu zdziwieniu statuetkę otrzymał Pedri, który jak się później okazało, w szatni wręczył ją naszemu rodakowi. Bramkarz żartował jednak, że dla dobra futbolu golkiperzy nie powinni być wybierani piłkarzem meczu.

– Dla dobra futbolu lepiej niech bramkarze nie dostają statuetek za najlepszego zawodnika meczu. Mnie wystarcza czyste konto – żartował z wyboru MVP spotkania, którym został Pedri.