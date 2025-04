Szczęsny czy Ter Stegen w Lidze Mistrzów? Flick zdecydował

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zagra w Lidze Mistrzów, Ter Stegen odstawiony przez Flicka

FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego meczu w półfinale Ligi Mistrzów. W środę (30 kwietnia) przed własną publicznością zmierzą się z Interem Mediolan. W kadrze meczowej Dumy Katalonii znalazł się tylko jeden z dwóch Polaków. Robert Lewandowski wciąż jest kontuzjowany, przez co nie pomoże drużynie. Istnieje szansa, że wróci na rewanż, który odbędzie się za tydzień we Włoszech.

W kadrze na spotkanie z Interem Mediolan znalazł się oczywiście Wojciech Szczęsny. Jeszcze do niedawna w hiszpańskiej prasie pojawiały się sugestie, że były reprezentant Polski może stracić miejsce w Lidze Mistrzów. Wszystko przez powrót do gry kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Gdyby w Barcelonie zdecydowano się na ponowną rejestrację Niemca, to musiałoby się to stać kosztem Polaka.

Na całe szczęście dla polskich kibiców Wojciech Szczęsny może być spokojny o następne występy w Lidze Mistrzów. Podczas konferencji prasowej przed meczem z Interem do sprawy odniósł się Hansi Flick. Trener katalońskiego klubu zapewnił, że to 35-latek stanie w bramce.

– Szczęsny zagra w Lidze Mistrzów, to już postanowione. Ter Stegen? Pomyślimy o rotacjach w La Lidze – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Szczęsny zadebiutował w Barcelonie na początku roku w starciu z Barbastro w Pucharze Króla. Od tego momentu rozegrał 26 spotkań, w których 13 razy zachował czyste konto. Jest już niemal pewne, że w przyszłym sezonie nadal będzie zawodnikiem Dumy Katalonii.