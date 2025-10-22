Szczęsny oceniony po meczu Barcelony. Tym się naraził

Wojciech Szczęsny wystąpił w meczu Barcelony z Olympiakosem. Hiszpanie ocenili polskiego bramkarza, wskazując element, w którym nie zachwycał.

fot. rosdemora Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny miał z tym problem. Hiszpanie to dostrzegli

Wojciech Szczęsny od początku sezonu przesiadywał na ławce rezerwowych, gdyż Hansi Flick w pełni postawił na Joana Garcię. Ten spisywał się bardzo dobrze, ale doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na kilka tygodni. Wówczas do bramki wskoczył 35-latek, który zaliczył już pięć występów, natomiast ani razu nie zachował czystego konta.

We wtorek Szczęsny wystąpił w spotkaniu Ligi Mistrzów z Olympiakosem. Barcelona rozbiła rywala aż 6-1, a Polak skapitulował jedynie przy rzucie karnym. Miał kilka udanych interwencji, choć w ogólnym rozrachunku grecki zespół nie stworzył sobie zbyt wielu okazji do zdobycia gola.

Szczęsny na ogół spisał się zgodnie z oczekiwaniami, choć Hiszpanie dostrzegli, że w jednym elemencie miał spore problemy. Chodzi o rozegranie piłki nogami, kiedy to zdarzały mu się niecelne podania i straty.

„Był tego dnia zmienny. Dobra czujność przy pierwszej okazji dla Olympiakosu. Kontrastowało to jednak z jego problemami z pracą nóg, które wywołały kilka groźnych sytuacji” – dostrzegł „Sport”. „Mundo Deportivo” również wyróżniło nieskuteczną grę nogami, chwaląc jego interwencję na początku spotkania.

Szczęsny jest przewidziany do gry również w niedzielnym El Clasico. Kibice wierzyli, że Garcia zdąży się wykurować, ale Barcelona w rywalizacji z Realem Madryt ma postawić właśnie na Polaka.