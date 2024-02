IMAGO / Sportimage/ Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Lazio - Bayern

Starcie Lazio – Bayern zakończyło się sukcesem gospodarzy

Rzymianie wykorzystali rzut karny i przed rewanżem mają jedną bramkę przewagi

Maurizio Sarri docenił postawę swojej drużyny, która “poruszała się po boisku jak organizm z jednym umysłem”

LM. Sarri: pokonaliśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie

Lazio sprawiło swego rodzaju niespodziankę i w rywalizacji z Bayernem zachowało czyste konto. Biancocelesti nie pozwolili Bayernowi nawet na oddanie celnego strzału. – To było zwycięstwo, na które zapracowaliśmy pracą, wysiłkiem i cierpieniem – powiedział Sarri w wywiadzie dla Amazon Prime Video Italia.

– Odczuwamy wielką satysfakcję – w końcu pokonaliśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie. Jednak równocześnie żałujemy, że w końcówce meczu zmarnowaliśmy dogodne okazje. Poruszaliśmy się po boisku przez cały mecz jak organizm z jednym umysłem. To normalne, że notowaliśmy momenty cierpienia, ale mieliśmy też wiele okazji do zdobycia bramki. Na szczęście jedną z nich wykorzystaliśmy – dodał włoski szkoleniowiec.

– Zdecydowaliśmy się obniżyć poziom pressingu, ponieważ momentami spychali nas do defensywy nas nawet bardziej, niż się spodziewałem. Postanowiliśmy nie rozciągać się zbytnio, ponieważ w kontrze mogli zaatakować wieloma zawodnikami. Ale Tuchel wygrał znacznie więcej niż ja, więc będzie wiedział, co robić. Bayern to silna drużyna i byłem pod wrażeniem kilku ich zawodników, którzy weszli z ławki, na przykład Mathysa Tela – zakończył Sarri.