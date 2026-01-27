Real podał kadrę na mecz z Benfiką. Czterech nieobecnych

Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Benfiką Lizbona w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z czterech piłkarzy w tym starciu.

Benfica Lizbona – Real Madryt. Alvaro Arbeloa odkrył karty

Już jutro wieczorem będziemy świadkami spotkania pomiędzy Benfiką Lizbona a Realem Madryt w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Królewskich jest już bardzo blisko bezpośredniej promocji do 1/8 finału i w Portugalii chce przypieczętować awans do fazy pucharowej. W tym momencie drużyna Los Blancos ma na koncie 15 oczek i zajmuje 3. miejsce w tabeli, ustępując jedynie Arsenalowi oraz Bayernowi Monachium.

Trener Realu – Alvaro Arbeloa – ogłosił już kadrę na to spotkanie. Na liście powołanych zabrakło czterech ważnych zawodników – Trenta Alexandra-Arnolda, Edera Militao, Antonio Rudigera oraz Ferlanda Mendy’ego.

Cała czwórka wciąż dochodzi do siebie po urazach i nie jest jeszcze gotowa do gry. Najbliżej powrotu jest Anglik, którego rehabilitacja znajduje się już na ostatniej prostej, jednak sztab szkoleniowy nie chce ryzykować jego zdrowia.

Stołeczny klub po słabszym początku pod wodzą nowego szkoleniowca wrócił na właściwe tory, notując trzy zwycięstwa z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Arbeloa liczy na podtrzymanie dobrej passy, a w środę, 28 stycznia, stanie naprzeciwko swojego byłego trenera – Jose Mourinho. Starcie Benfiki z Realem, które ugości Estadio da Luz, rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanale telewizyjnym CANAL+ 360.