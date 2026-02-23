Real Madryt pod presją UEFA. Vinicius w centrum uwagi

Real Madryt i Benfica szykują się do hitowego starcia w Lidze Mistrzow, ale wokół meczu narasta dodatkowe napięcie. Według Cadena SER UEFA monitoruje sytuację między Viniciusem a Gianluką Prestiannim.

UEFA monitoruje relacje Viniciusa i Prestianniego

Real Madryt przygotowuje się do kluczowego starcia z Benfika, lecz w centrum uwagi znalazła się relacja Viniciusa z Gianluką Prestiannim. UEFA obawia się, że konflikt może eskalować przed rewanżem i wpłynąć na oficjalny przebieg ceremonii przedmeczowej.

Federacja zwraca uwagę na możliwość odmowy podania rąk podczas tradycyjnego protokołu. Dla UEFA to nie jest drobiazg. Ceremonia przed pierwszym gwizdkiem ma symbolizować szacunek i jedność. Każdy gest jest transmitowany na cały świat i wpływa na wizerunek rozgrywek.

Według doniesień rozważano nawet scenariusz dyscyplinarny. Jedną z opcji miało być niedopuszczenie Prestianniego do spotkania. Taki ruch byłby jednak bardzo niespotykany na tym etapie rywalizacji. Dlatego w najbliższych dniach oczekiwane jest oficjalne stanowisko federacji.

Źródłem napięcia jest poprzedni mecz Realu Madryt z Benfiką w Lidze Mistrzów. Wtedy doszło do spięcia między Viniciusem a młodym pomocnikiem portugalskiego zespołu. Sprawa szybko nabrała rozgłosu. Prestianni przeprosił kolegów przed treningiem za zamieszanie wokół drużyny. Jednocześnie podkreślił, że czuje się bardzo dotknięty i uważa, że zarzuty Brazylijczyka poważnie zaszkodziły jego reputacji.

