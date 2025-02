ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real dominuje Manchester City pod względem kartek

Real Madryt dzisiaj wieczorem zmierzy się w wyjazdowym starciu w hicie fazy Play Off rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA z zespołem Manchesteru City. Naprzeciwko siebie staną dwie drużyny, które w obecnym sezonie mają swoje różne problemy, czego wynikiem jest chociażby brak zapewnienia sobie bezpośredniej możliwości gry w dalszej fazie rozgrywek europejskich.

Wydaje się jednak, że szczególnie w ostatnich dniach i tygodniach to jednak Obywatele mają więcej problemów i według części kibiców, ale też dziennikarzy i ekspertów to oni są w tym starciu na straconej pozycji, bowiem Królewscy – mimo zdążających się sensacyjnych porażek i strat punków – w takich meczach potrafią pokazać jakość.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Co więcej, przed tym meczem to właśnie Real Madryt ma jedną, znaczną przewagę nad Manchesterem City. Chodzi bowiem o fakt liczby pokazywanych obu zespołom żółtych kartek. Według statystyk dostarczonych przez firmę “Opta”, zespół Carlo Ancelottiego w dotychczasowych ośmiu meczach tej edycji Ligi Mistrzów otrzymali aż 24 żółte kartki przy 94 faulach. Z kolei Obywatele dziewięć napomnień przy 61 przewinieniach. To właściwie miażdżąca przewaga w tej konkretnej statystyce.

Zobacz także: Real przedłuży umowę z Viniciusem? Gwiazdor z sensacyjną decyzją