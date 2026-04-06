Real Madryt podejmie przed własną publicznością Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Na boisku zobaczymy plejadę gwiazd na czele z Kylianem Mbappe i Harrym Kanem. Oto przewidywane składy na mecz Real - Bayern.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt i Bayern Monachium to najciekawsza para w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Co ciekawe, to drużyna z Bundesligi jest uważana za faworyta tego dwumeczu. Pierwsze z dwóch spotkań zaplanowano na wtorek 7 kwietnia 2026 roku na legendarnym Bernabeu w Madrycie. Dużym znakiem zapytania była obecność Harry’ego Kane’a w kadrze meczowej. Anglik zdążył wyzdrowieć na czas i ma szansę na występ.

Jeśli chodzi o braki w kadrze, to większe zmartwienia mają Królewscy. Przede wszystkim nie zagra Thibaut Courtois. Zabraknie także Rodrygo, który już od dłuższego czasu pozostaje wyłączony ze względu na zerwane więzadła krzyżowe. Po stronie Bawarczyków wszyscy kluczowi piłkarze będą do dyspozycji trenera. Kto więc zagra w wyjściowej jedenastce. Przewidywane składy zaprezentował dziennik AS.

W składzie Realu na próżno szukać niespodzianek. Jedynie w środku pola hiszpański dziennik desygnował do gry młodego Thiago Pitarcha. Obecność utalentowanego pomocnika w wyjściowej jedenastce nie jest już niczym nowym. Od początku ma zagrać także duet Vinicius – Mbappe. Kontuzjowanego Courtoisa między słupkami zastąpi oczywiście Andrij Łunin.

Skład Bayernu również nie będzie żadną niespodzianką. W bramce Neuer, a przed konim Stanisić, Upamecano, Tah i Laimer. W środku pola Joshua Kimmich i Aleksandar Pavlović. Z kolei na skrzydłach Luis Diaz i Michael Olise, a potem Serge Gnabry i Harry Kane.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Bayern Monachium:

Real: Łunin – Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler – Vinicius, Mbappe

Bayern: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Diaz – Kane