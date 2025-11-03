Real – Liverpool, czyli hit Ligi Mistrzów. Alonso podał kadrę na mecz

Real Madryt we wtorek zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem. Xabi Alonso podał kadrę na mecz Ligi Mistrzów. Brakuje w niej m.in. Franco Mastantuono oraz Daniego Carvajala.

Xabi Alonso
Kadra Realu Madryt na mecz z Liverpoolem

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 w znakomitym stylu. Xabi Alonso i spółka wygrali aż trzynaście z czternastu spotkań, przez co notują drugi najlepszy start kampanii w historii. We wtorek czeka ich kolejny mecz, a przeciwnikiem w Lidze Mistrzów będzie Liverpool.

Co ciekawe Alonso zdecydował się zmienić przygotowania do ważnego spotkania. Podobnie jak kiedyś Jose Mourinho podjął decyzję o braku oficjalnego treningu przedmeczowego na Anfield Road. Ma to na celu uniknąć ewentualnego podglądania przez rywali.

Dzień przed meczem w mediach pojawiła się kadra Realu Madryt na mecz z Liverpoolem. Brakuje w niej dwóch ważnych zawodników: Daniego Carvajala i Franco Mastantuono. Argentyńczyk doznał urazu pachwiny, dlatego będzie pauzował przez jakiś czas.

Kadra Realu Madryt na mecz z Liverpoolem:

Bramkarze: Courtois, Łunin, Gonzalez

Obrońcy: Militao, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Garcia, Mendy, Huijsen

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Ceballos

Napastnicy: Vinicius Junior, Endrick, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim

Mecz Liverpool – Real Madryt odbędzie się we wtorek (4 listopada) o godzinie 21:00. Na ten moment Królewscy są wyżej w tabeli, zajmując 5. miejsce z dorobkiem 9 punktów. The Reds mają na swoim koncie 6 punktów, plasując się na 10. miejscu.

