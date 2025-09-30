Xabi Alonso nie krył zachwytu. Tak ocenił hat-tricka Mbappe

Real Madryt pokonał Kajrat Ałmaty (5:0) i swój duży udział w tym zwycięstwie miał Kylian Mbappe. Po zakończeniu spotkania na temat wyczynu Francuza kilka słów wyraził Xabi Alonso.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o hat-tricku Kyliana Mbappe

Real Madryt wygrał we wtorek drugie z rzędu spotkanie w Lidze Mistrzów, mogąc pochwalić się sześcioma punktami po dwóch kolejkach fazy zasadniczej rozgrywek. Hat-tricka w starciu z ekipą z Kazachstanu skompletował Kylian Mbappe. Tymczasem po meczu swoimi przemyśleniami na temat wyczynu zawodnika podzielił się szkoleniowiec Los Blancos.

– Jest teraz w takim momencie, że odgrywa decydującą rolę w każdym meczu. Jest skuteczny i opanowany pod bramką. Po raz kolejny to udowodnił. Musimy z nim dobrze współpracować, zrobić wiele, żeby dać mu szansę. Strzelił wspaniałego gola w derbach i musimy patrzeć, jak się rozwija – powiedział Xabi Alonso cytowany przez „Markę”.

– Jestem naprawdę zadowolony z Kyliana, jego goli i wpływu, jaki wywiera na swoich kolegów z drużyny każdego dnia. Jestem zadowolony ze sposobu, w jaki angażuje się w swoją pracę i z tego, że może mieć imponujący sezon – dodał Hiszpan.

Mbappe w tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu spotkaniach, licząc La Liga i Ligę Mistrzów. Zdobył w tych meczach 13 bramek i zaliczył jedną asystę. Okazję na poprawę tego bilansu może mieć już w sobotę 4 października. Wówczas stołeczna ekipa zagra w roli gospodarza z Villarreal.

92-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z Realem do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 180 milionów euro.

