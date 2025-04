PSG tuż za Barceloną. Spore zmiany w Lidze Mistrzów

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG zaraz po Barcelonie ma największe szanse na wygranie Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów musiało drżeć do samego końca. Początek rozgrywek w ich wykonaniu był koszmarny. Jedno zwycięstwo w pierwszych pięciu meczach i tylko cztery punkty w tabeli. W ostateczności wygrywając trzy następne spotkania z rzędu, uplasowali się na 15. miejscu, awansując do rundy play-off. Drogę do ćwierćfinału rozpoczęli od pogromu nad Brestem, pokonując ich w dwumeczu aż (10:0). W 1/8 finału musieli zmierzyć się z Liverpoolem, który był stawiany w roli faworyta.

Dwumecz z The Reds ku dużemu zaskoczeniu rozstrzygnął się na korzyść PSG. Paryżanie awansowali do ćwierćfinału i stoją przed ogromną szansą, aby przejść do następnej rundy. Co więcej, po zwycięstwie w rywalizacji z Liverpoolem są uważani za jednego z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa.

Bukmacher bet365 uważa, że PSG to drugi najmocniejszy kandydat do zdobycia trofeum. Ich triumf w rozgrywkach oszacowali z kursem 4.33. Tuż przed nimi za największego faworyta uznali FC Barcelonę, której zwycięstwo w Lidze Mistrzów ma kurs o wartości 4.00.

Co ciekawe innego zdania jest superkomputer BETSiE. Według nich to klub z Paryża ma największe szanse na podniesienie trofeum. Wyliczenia wskazują na to, że PSG ma 28,3 procent szans na wygranie Ligi Mistrzów w tym sezonie.

Na drodze do finału najpierw muszą pokonać Aston Villę, która będzie ich rywalem w ćwierćfinale. Awans do półfinału będzie wiązał się z kolejnym dwumeczem, w którym zmierzą się ze zwycięzcą pary Arsenal – Real Madryt.