PSG nie może zawieść w Lidze Mistrzów. Łatwiejsze zadanie w Austrii

Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Salzburgiem w meczu szóstej kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (10 grudnia) o godz. 21:00. Mistrz Francji musi wygrać w Salzburgu, by uratować swoje szanse na awans do fazy pucharowej.