Luis Enrique znów to zrobił. Kulisy jego nietypowej metody w PSG

PSG pokonało Atalantę w Lidze Mistrzów (4:0). Tymczasem trener Luis Enrique znów zasiadł na trybunach. Hiszpański szkoleniowiec wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na taki ruch.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique wyjaśnił oglądanie meczu z wysokości trybun

PSG udanie rozpoczęło zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Gigant z Ligue 1 pokonał w środowy wieczór Atalantę (4:0) w roli gospodarza, potwierdzając swoje ambicje związane z walką o kolejny triumf w elitarnych rozgrywkach. Tymczasem po spotkaniu ciekawy wątek poruszył szkoleniowiec paryżan, wyjaśniając, dlaczego śledził jedną z części meczu z trybun.

– Zrobiłem to samo, co w poprzednim meczu, ponieważ będąc na górze, zdobywam mnóstwo informacji, które mogę wykorzystać w przerwie – mówił Luis Enrique cytowany przez Washington Post.

– Zobaczyłem, co trzeba poprawić, dostrzegłem kilka błędów. Długo zastanawiałem się, jak moglibyśmy coś dodać do naszego podejścia do gry i zawsze jestem otwarty na wszystko, co może poprawić naszą grę – dodał Hiszpan.

Luis Enrique wcześniej w podobny sposób obserwował z trybun spotkanie PSG z Lens w ramach czwartej kolejki ligi francuskiej. Paryżanie wygrali tamto starcie różnicą dwóch goli (2:0).

Tymczasem już w najbliższy weekend mistrz Francji rozegra prestiżowe spotkanie z Olympique Marsylia w Ligue 1. Mecz odbędzie się w niedzielę, 21 września, o godzinie 20:45. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W marcu lepsi byli paryżanie, wygrywając różnicą dwóch trafień (3:1). PSG ogólnie było górą w pięciu ostatnich starciach przeciwko OM.

Czytaj więcej: Bartomeu przerwał milczenie. Nowe słowa o „Sprawie Negreiry”