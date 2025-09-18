Bartomeu przerwał milczenie. Nowe słowa o „Sprawie Negreiry”

Josep Maria Bartomeu o Sprawie Negreiry
Josep Maria Bartomeu pozwolił sobie ostatnio na jednoznaczną wypowiedź na temat Sprawy Negreiry. Wiadomo, że w 2023 roku FC Barcelona i jej zarząd zostali oskarżeni i korupcję w postaci płatności na rzecz Jose Marii Enriqueza Negreiry, który jest byłym wiceprezesem Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej. Sąd uznał za przestępstwo zapłatę kilku milionów euro przez klubu z Camp Nou na rzecz Negreiry w latach 2001-2018.
Tymczasem dzisiaj w sądzie zeznania złożyło kilku oskarżonych w sprawie. Wśród nich znalazł się były prezydent Barcelony, Josep Maria Bartomeu. Po ich złożeniu były działacz udzielił wypowiedzi przedstawicielom mediów.
– Kilku z nas, którzy byli związani z klubem w latach 2013–2018, zeznawało. Wiele teorii wysuniętych w ostatnich latach zostało obalonych. Ujawniono, że zarówno pierwsza drużyna, jak i rezerwy otrzymywały porady w sprawach sportowych i sędziowskich przed i po meczach. Za te konsultacje wypłacano wynagrodzenie – mówił Bartomeu cytowany przez Marca.com.
– Nie płaciliśmy za wpływ na sędziów, ale za raporty. Dlatego wielokrotnie powtarzaliśmy, a prezydent Sandro Rosell zrobił to dzisiaj w swoim oświadczeniu, mieliśmy najlepszą drużynę na świecie i zdobywaliśmy tytuły wyłącznie dzięki własnym zasługom. Niektórzy próbowali oczerniać Barcelonę. Osiągnęliśmy wielki sukces z najlepszym piłkarzem na świecie – zaznaczył Hiszpan.
Barca w czwartkowy wieczór zmierzy się w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów z Newcastle United. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.
Czytaj więcej: Bayern pokazał moc na otwarcie Ligi Mistrzów. Kane z dubletem [WIDEO]