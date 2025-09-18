Bartomeu przerwał milczenie. Nowe słowa o „Sprawie Negreiry”

Josep Maria Bartomeu wypowiedział się ostatnio o słynnej już "Sprawie Negreiry". Wprost zakomunikował, że FC Barcelona na płaciła za wpływanie na sędziów, ale za konkretne raporty.

fot. Sipa US / Josep Maria Bartomeu Na zdjęciu: Josep Maria Bartomeu

Josep Maria Bartomeu o Sprawie Negreiry

Josep Maria Bartomeu pozwolił sobie ostatnio na jednoznaczną wypowiedź na temat Sprawy Negreiry. Wiadomo, że w 2023 roku FC Barcelona i jej zarząd zostali oskarżeni i korupcję w postaci płatności na rzecz Jose Marii Enriqueza Negreiry, który jest byłym wiceprezesem Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej. Sąd uznał za przestępstwo zapłatę kilku milionów euro przez klubu z Camp Nou na rzecz Negreiry w latach 2001-2018.

Tymczasem dzisiaj w sądzie zeznania złożyło kilku oskarżonych w sprawie. Wśród nich znalazł się były prezydent Barcelony, Josep Maria Bartomeu. Po ich złożeniu były działacz udzielił wypowiedzi przedstawicielom mediów.

– Kilku z nas, którzy byli związani z klubem w latach 2013–2018, zeznawało. Wiele teorii wysuniętych w ostatnich latach zostało obalonych. Ujawniono, że zarówno pierwsza drużyna, jak i rezerwy otrzymywały porady w sprawach sportowych i sędziowskich przed i po meczach. Za te konsultacje wypłacano wynagrodzenie – mówił Bartomeu cytowany przez Marca.com.

– Nie płaciliśmy za wpływ na sędziów, ale za raporty. Dlatego wielokrotnie powtarzaliśmy, a prezydent Sandro Rosell zrobił to dzisiaj w swoim oświadczeniu, mieliśmy najlepszą drużynę na świecie i zdobywaliśmy tytuły wyłącznie dzięki własnym zasługom. Niektórzy próbowali oczerniać Barcelonę. Osiągnęliśmy wielki sukces z najlepszym piłkarzem na świecie – zaznaczył Hiszpan.

Barca w czwartkowy wieczór zmierzy się w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów z Newcastle United. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

