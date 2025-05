fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: PSG - Inter Mediolan

Z rachunkiem krzywd w tle. PSG i Inter mają swoje demony

PSG – Inter Mediolan to mecz, który elektryzuje nie tylko kibiców we Francji i we Włoszech. W końcu nadszedł długo oczekiwany moment, gdy wyłoniona zostanie najlepsza klubowa drużyna w sezonie 2024/2025. Jednocześnie obie ekipy mają zrobić wszystko, co w ich mocy, aby podążyć drogą Realu Madryt, który rok temu pokonał Borussię Dortmund (2:0) w finale rozgrywek.

Nerazzurri przystąpią do potyczki na Allianz Arena, chcąc zmazać plamę po przegranym starciu z Manchesterem City (0:1) w finale Ligi Mistrzów. Ekipa z Parc des Princes chce natomiast z lepszym zwieńczeniem zakończyć występ, niż to miało miejsce w kampanii 2019/2020, gdy paryżanie ulegli Bayernowi Monachium (0:1).

Zobacz WIDEO: „Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Wszystko wskazuje na to, że PSG przystąpi do potyczki w swoim najmocniejszym zestawieniu. W bramce spodziewać się można Gianluigiego Donnarummę. Na prawej obronie za chaos w zasiekach defensywnych przeciwników ma odpowiadać Achraf Hakimi. Dużo może natomiast zależeć od graczy dobrze znanych kibicom calcio, czyli Fabiana Ruiza oraz Chwiczy Kwaracchelii. Obaj w przeszłości grali w SSC Napoli. W ofensywie ma rządzić przede wszystkim Ousmane Dembele.

Simone Inzaghi nie lubi zbyt dużo mieszać w swoim składzie. W związku z tym można się spodziewać tradycyjnego zestawienia, składającego się z defensywy stworzonej z takich graczy jak: Denzel Dumfries, Federico Dimarco i Benjamin Pavard. Środek pola to miejsce zarezerwowane dla Nicolo Barelli i Hakana Calhanoglu. Duet napastników mają natomiast stworzyć Lautaro Martinez i Marcus Thuram.

Przewidywane składy na mecz PSG – Inter Mediolan

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Dembele, Kwaracchelia

Inter Mediolan: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

Czytaj więcej: Raphinha na wylocie? FC Barcelona celuje w petardę z Serie A