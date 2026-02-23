Prestianni ukarany przez UEFA! Jest decyzja ws. incydentu z Viniciusem

Gianluca Prestianni nie zagra w rewanżowym meczu Real Madryt - Benfica. UEFA zdecydowała się zawiesić pomocnika. Jest to efekt incydentu rasistowskiego, w którym ucierpiał Vinicius Junior.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Prestianni

Prestianni zawieszony! UEFA wydała komunikat

Real Madryt przed tygodniem pokonał Benfikę w pierwszym meczu rundy play-off Ligi Mistrzów (1:0). Jedynego gola w spotkaniu zdobył Vinicius Junior. Chwilę po tym, jak wpisał się na listę strzelców, doszło do nieprzyjemnego dla niego incydentu rasistowskiego. Gianluca Prestianni miał go nazwać „małpą”, co Brazylijczyk od razu przekazał sędziemu. Na murawie powstała ogromna awantura.

Prestianni odpiera zarzuty kierowane w jego stronę. Na specjalnie zorganizowanym przesłuchaniu stwierdził, że nie obraził Viniciusa na tle rasowym. Miał go nazwać „pe****m”. Tak, czy inaczej UEFA traktuje zachowania ksenofobiczne i rasistowskie identycznie. W związku z tym należy spodziewać się kary dla argentyńskiego piłkarza Benfiki.

W poniedziałek UEFA opublikowała komunikat ws. incydentu z meczu Ligi Mistrzów. Gianluca Prestianni został tymczasowo zawieszony za obelgi skierowane w stronę zawodnika drużyny przeciwnej. Oznacza to, że pomocnik nie zagra w rewanżu przeciwko Realowi Madryt.

„Po powołaniu Inspektora Etyki i Dyscypliny UEFA do zbadania zarzutów dotyczących zachowań dyskryminacyjnych podczas meczu fazy play-off Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026 pomiędzy Benfiką a Realem Madryt, rozegranego 17 lutego 2026 roku, oraz na wniosek Inspektora, który przedstawił raport wstępny, organ Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zdecydował dziś o tymczasowym zawieszeniu pana Gianluki Prestianiego na jeden najbliższy mecz klubowych rozgrywek UEFA, do którego byłby uprawniony, w związku z domniemanym naruszeniem art. 14 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA dotyczącym zachowań dyskryminacyjnych. Decyzja ta nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu, jakie organy dyscyplinarne UEFA mogą podjąć po zakończeniu trwającego postępowania i przekazaniu jego wyników do dalszego rozpatrzenia” – brzmi komunikat europejskiej federacji.