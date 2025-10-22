Pogrom w wykonaniu PSG. Yamal nie zachwycił występem

PSG rozgromiło Bayer Leverkusen w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Wcześniej wysokie zwycięstwo zanotowało Barcelona, choć Lamine Yamal nie błyszczał tak jak zwykle. Oto wyniki wtorkowych meczów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal jeszcze nie jest w najlepszej formie. Pogrom PSG

Lamine Yamal miał w ostatnich tygodniach sporo problemów zdrowotnych. Krótkie przerwy wyraźnie wpłynęły na dyspozycję gwiazdora FC Barcelony, który w starciu z Olympiakosem był daleki od swoich najlepszych występów. Mimo tego Duma Katalonii zwyciężyła aż 6:1, a młody Hiszpan zdobył jednego gola z rzutu karnego.

„Popisał się kilkoma sztuczkami z piłką przy nodze, choć rzadziej niż zwykle. Nie radził sobie w sytuacjach jeden na jeden. Brakowało mu iskry, ale bezbłędnie wykorzystał rzut karny” – napisało Mundo Deportivo o Yamalu.

Wydawało się, że w kolejnych meczach Ligi Mistrzów raczej nie powtórzą się tak wysokie wyniki. Niemniej jednak PSG rozbiło Bayer Leverkusen aż 7:2. Grad bramek kibice obejrzeli także w Holandii, gdzie PSV ograło Napoli 6:2. Łącznie we wtorkowy wieczór padło aż 43 goli.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów: