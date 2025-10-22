Pogrom w wykonaniu PSG. Yamal nie zachwycił występem

Yamal jeszcze nie jest w najlepszej formie. Pogrom PSG
Lamine Yamal miał w ostatnich tygodniach sporo problemów zdrowotnych. Krótkie przerwy wyraźnie wpłynęły na dyspozycję gwiazdora FC Barcelony, który w starciu z Olympiakosem był daleki od swoich najlepszych występów. Mimo tego Duma Katalonii zwyciężyła aż 6:1, a młody Hiszpan zdobył jednego gola z rzutu karnego.
„Popisał się kilkoma sztuczkami z piłką przy nodze, choć rzadziej niż zwykle. Nie radził sobie w sytuacjach jeden na jeden. Brakowało mu iskry, ale bezbłędnie wykorzystał rzut karny” – napisało Mundo Deportivo o Yamalu.
Wydawało się, że w kolejnych meczach Ligi Mistrzów raczej nie powtórzą się tak wysokie wyniki. Niemniej jednak PSG rozbiło Bayer Leverkusen aż 7:2. Grad bramek kibice obejrzeli także w Holandii, gdzie PSV ograło Napoli 6:2. Łącznie we wtorkowy wieczór padło aż 43 goli.
Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:
- Barcelona 6:1 Olympiakos
- Kairat Ałmaty 0:0 Pafos
- Arsenal 4:0 Atl. Madryt
- Bayer Leverkusen 2:7 PSG
- FC Kopenhaga 2:4 Borussia Dortmund
- Newcastle 3:0 Benfica
- PSV 6:2 Napoli
- Royale Union SG 0:4 Inter
- Villarreal 0:2 Manchester City