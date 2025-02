Paris Saint-Germain okazało się lepsze we francuskiej rywalizacji z Brest w Lidze Mistrzów. Paryżanie wygrali na wyjeździe (3:0) i (7:0) u siebie. W 1/8 finału kibiców czeka wielki hit, ponieważ PSG zagra z Barceloną lub Liverpoolem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG z awansem do następnej rundy. Z kim zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Paris Saint-Germain spisało się zgodnie z oczekiwaniami i bez problemów wywalczyło awans do kolejnej rundy fazy pucharowej. We francuskiej rywalizacji o wejście do najlepszej szesnastki turnieju paryżanie okazali się lepsi od Brest. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe wygrali (3:0), zaś przed własną publicznością pokonali rywali (7:0).

W rewanżu świetne zawody rozegrał m.in. Bradley Barcola, zdobywając bramkę i notując dwie asysty. Pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów w barwach PSG zanotował Khvicha Kvaratskhelia. Z kolei w pierwszym meczu bohaterem był Ousmane Dembele, który zaliczył dublet.

Choć faza ligowa w ich wykonaniu była daleka od oczekiwań, tak start w fazie pucharowej rozpoczęli fantastycznie. W dwumeczu z Brest drużyna ze stolicy zdobyła łącznie 10 goli, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Natomiast w 1/8 finału podopieczni Luisa Enrique będą musieli stawić czoła jednej z najlepszych drużyn w bieżącej edycji. PSG o awans do ćwierćfinału zmierzy się z FC Barceloną lub Liverpoolem. Niezależnie od tego kogo trafią, kibiców czekają dwa wielkie hity na Lidze Mistrzów.

Losowanie następnego etapu Ligi Mistrzów odbędzie się już w piątek (21 lutego) o godzinie 12:00. Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 4 i 5 marca. Natomiast rewanże zaplanowano tydzień później, czyli w dniach 11 i 12 marca.