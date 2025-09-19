Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland ma 50 bramek w Lidze Mistrzów. Rekordowe tempo

Erling Haaland przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Napastnik Manchesteru City zdobył swojego 50. gola w tych rozgrywkach i zrobił to szybciej niż ktokolwiek wcześniej. Trafił do siatki w meczu z Napoli po podaniu Phila Fodena, a całe osiągnięcie zajęło mu jedynie 49 spotkań.

Dotychczasowy rekord należał do Ruuda van Nistelrooya, który na zdobycie 50 bramek potrzebował 62 meczów. Haaland poprawił ten wynik w imponującym stylu, zostawiając za sobą największe legendy futbolu.

Norweg swoje pierwsze trafienia w Lidze Mistrzów zanotował już w sezonie 2019/20 jako zawodnik Salzburga, gdy ustrzelił hat-tricka w starciu z Genkiem. Od tamtej pory regularnie powiększał swój dorobek, grając później w Borussii Dortmund i obecnie w Manchesterze City.

Dla porównania Leo Messi potrzebował 66 meczów, aby osiągnąć granicę 50 goli, Robert Lewandowski 77, a Kylian Mbappe 79. Wynik Haalanda pokazuje, że pod względem skuteczności w Champions League znajduje się na poziomie, którego wcześniej nie widziano. Norweg umacnia swoją pozycję jako jednego z najbardziej bramkostrzelnych zawodników współczesnego futbolu.