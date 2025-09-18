Lewandowski wreszcie zagra? Newcastle – Barcelona: przewidywane składy

08:33, 18. września 2025
Sebastian Janus
Barcelona rywalizuje w Lidze Mistrzów z Newcastle United na wyjeździe. Hansi Flick ma tym razem postawić na Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowskim pierwszym wyborem Flicka?

Barcelona ma przed sobą trudne zadanie, bowiem na takie zapowiada się wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów na St. James’ Park. Newcastle United nie wystartowało w tym sezonie najlepiej, ale to groźny przeciwnik, który przy wsparciu swoich kibiców może ograć każdego. Co więcej, Blaugrana w tym starciu musi sobie radzić bez Lamine Yamala, który nabawił się poważniejszej kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii.

Hansi Flick musi więc przebudować ofensywę. Ligowy mecz z Valencią pokazał mu, że bez Yamala drużyna też może grać dobrze i zdobywać bramki. „Sport” twierdzi, że na absencji młodego skrzydłowego skorzysta Marcus Rashford, który utrzyma miejsce w wyjściowej jedenastce, zaś Raphinha zagra na prawej stronie boiska.

Największe wątpliwości dotyczyły natomiast obsady ataku. Numerem jeden od początku sezonu jest Ferran Torres, co ma związek z kontuzją, której Robert Lewandowski nabawił się podczas letnich przygotowań. Polak wszedł przeciwko Valencii z ławki rezerwowych i ustrzelił dublet, czym potwierdził, że wrócił już do optymalnej dyspozycji. Hiszpanie uważają, że Flick da grać Lewandowskiemu od pierwszej minuty.

Przewidywane składy na mecz Newcastle – Barcelona

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Burn, Livramento – Tonali, Guimaraes, Joelinton – Murphy, Woltemade, Barnes

Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – de Jong, Pedri, Fermin – Raphinha, Lewandowski, Rashford