Netflix idzie po Ligę Mistrzów! Gigant streamingowy ma jasny plan

Liga Mistrzów w latach 2027-2033 może być transmitowana na platformie streamingowej. Prawa do najważniejszych rozgrywek europejskich chce pozyskać Netflix. O szczegółach pisze The Times.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Netflix wystartuje w przetargu o prawa transmisyjne do Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki w piłce nożnej. O końcowym zwycięstwie marzy każdy klub, zawodnik oraz trener. W niedalekiej przyszłości kibiców, którzy rok w roku śledzą mecze europejskich pucharów, może czekać olbrzymia zmiana. Wraz z końcem sezonu 2026/2027 dobiega końca kontrakt na aktualne prawa do transmisji rozgrywek. W związku z tym UEFA ogłosiła nowy przetarg.

Nadchodzący przetarg będzie obejmował lata 2027-2033. W tym okresie Liga Mistrzów może zadebiutować w zupełnie nowym miejscu, ponieważ na platformie streamingowej. Jak donosi The Times, o prawa ubiegać się będzie Netflix, który ma już konkretny plan.

Gigant wśród platform streamingowych chce pozyskać pakiet, który umożliwi transmisję jednego meczu w każdej kolejce. Warto dodać, że Netflix aktualnie oferuje swoim klientom inne sporty jak mecze NFL podczas okresu świątecznego, walki bokserskie czy WWE.

W Polsce od sezonu 2024/25 można oglądać Ligę Mistrzów dzięki Canal+ Sport. Sublicencję na transmisję jednego spotkania w kolejce ma także TVP. Wcześniej prawa do transmisji Champions League w Polsce posiadała stacja Polsat.