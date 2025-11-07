Nawałka stanął w obronie Szczęsnego. Te słowa mówią wszystko

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka mówi wprost o ostatnim występie Szczęsnego

Wojciech Szczęsny rozpoczął ten sezon jako rezerwowy bramkarz Dumy Katalonii, ale od jakiegoś czasu to on jest numerem jeden pomiędzy słupkami. Wszystko związane jest z kontuzją, której nabawił się Joan Garcia, a więc podstawowy golkiper FC Barcelony. Dla fanów Polaka oraz wszystkich kibiców ekipy Hansiego Flicka w Polsce to oczywiście bardzo dobre informacje, bowiem już w poprzedniej kampanii były reprezentant Polski pokazał, że jego powrót z emerytury był dobrą decyzją.

Niemniej po ostatnim meczu FC Barcelony w Lidze Mistrzów, w którym rywalem był zespół belgijskiego Club Brugge, sporo mówiło się o postawie Wojciecha Szczęsnego. Mecz zakończył się wynikiem 3:3, a gdyby nie interwencja VAR, mogłoby być i nawet 4:3 dla ekipy z Belgii. Błąd polskiego bramkarza naprawiła jednak decyzja sędziów. Głosy krytyki odpiera jednak chociażby Adam Nawałka, który w rozmowie z „Polsatem Sport” stanął w obronie Szczęsnego.

– Dla mnie sędzia podjął słuszną decyzję. Zawodnik Brugge nawet nie dotknął piłki. To Wojtek zagrał ją podeszwą, a rywal „zabrał” naszego bramkarza. Starał się iść na wyczucie, ale w takich sytuacjach bramkarz właściwie nie ma szans. Musiałby mieć duże szczęście, by skutecznie interweniować. Jedynie, to mógł wyjść do piłki przy drugiej bramce. Barcelona gra bardzo wysoko, więc bramkarz powinien operować na szesnastce, by w razie czego doskoczyć do prostopadłych piłek, które rywale posyłają za plecy obrońców. Tymczasem Wojtek zaczął się niepotrzebnie wycofywać – powiedział Adam Nawałka w rozmowie z „Polsatem Sport”.

Zobacz także: Lewandowski może odejść już w zimie! Gigant szuka napastnika

