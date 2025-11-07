Lewandowski może odejść już w zimie! Gigant szuka napastnika

16:38, 7. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sportitalia, Diario Sport

Robert Lewandowski wcale nie musi wypełnić kontraktu, który wiąże go z Barceloną. Jak twierdzi Sportitalia, reprezentant Polski jest łączony z zimowym transferem do jednego z gigantów Serie A.

Robert Lewandowski
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zaskoczy wszystkich?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski? Przyszłość 37-latka jeszcze nie jest znana. Jeżeli Polak nie przedłuży wygasającej umowy z Barceloną, 1 lipca stanie się wolnym zawodnikiem. Włoskie media przekonują, że zmiana klubowych barw może nastąpić zdecydowanie wcześniej, niż wszyscy mogli się spodziewać.

Sportitalia przekonuje, że Lewandowski już w styczniu może opuścić szeregi Blaugrany. Reprezentant Biało-Czerwonych jest łączony z zimowym transferem do Włoch. AC Milan, który od dłuższego czasu interesuje się snajperem Dumy Katalonii, analizuje możliwość pozyskania go pół roku wcześniej.

Rossoneri nie są zadowoleni z postawy Santiago Gimeneza, a Massimiliano Allegri twierdzi, że drużynie brakuje siły ognia. Dlatego ekipa z Mediolanu już w zbliżającym się okienku spróbuje wzmocnić pierwszą linię.

Jakie są szanse powodzenia ruchu z udziałem Lewandowskiego? Diario Sport uważa, że Polak na pewno nie odejdzie w styczniu.

