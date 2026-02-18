Mourinho wyleciał z boiska! Mocne słowa w kierunku sędziego

07:07, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Jose Mourinho zobaczył czerwoną kartkę w meczu Benfica - Real Madryt. Na konferencji prasowej Portugalczyk zdradził, co powiedział sędziemu. Okazuje się, że zarzucił mu stronniczość.

Jose Mourinho i Vinicius Junior
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Vinicius Junior

Mourinho zarzucił sędziemu, że gwizda pod Real Madryt

Real Madryt pokonał w pierwszym meczu Benfikę (1:0). Więcej niż o samym spotkaniu mówiło się po jego zakończeniu o wydarzeniach, które miały miejsce na boisku. Między innymi sędzia przerwał na chwilę grę ze względu na incydent rasistowski z udziałem Viniciusa Juniora. Brazylijczyk miał zostać rzekomo obrażony przez piłkarza drużyny przeciwnej – Gianlukę Prestianniego.

Z kolei w 85. minucie przy linii bocznej szalał Jose Mourinho, co skończyło się dwiema żółtymi, a w konsekwencji czerwoną kartką. Na pomeczowej konferencji prasowej „The Special One” został zapytany, dlaczego został wyrzucony z boiska. Bez mrugnięcia okiem zdradził, że powiedział arbitrowi, że specjalnie nie pokazuje żółtych kartek trzem zawodnikom Realu Madryt.

Czy zostałem wyrzucony z boiska za to, że kazałem sędziemu wyrzucić Viniego? Nie, nie, zostałem wyrzucony, ponieważ powiedziałem mu, że wiem, że ma notatkę z informacją, że „nie możesz dać kartki Huijsenowi, Carrerasowi i Tchouameniemu”, bo wtedy zostaliby zawieszenie. Wiem, jak to działa – mówił Jose Mourinho na konferencji prasowej.

W efekcie długo wyczekiwany powrót Mourinho na ławkę trenerską na Bernabeu nie nastąpi. Portugalczyk w rewanżowym meczu będzie zawieszony, więc Benfikę przy linii bocznej poprowadzi jeden z jego asystentów. 63-latek usiądzie zapewne na trybunach.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź