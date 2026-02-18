Mourinho wyleciał z boiska! Mocne słowa w kierunku sędziego

Jose Mourinho zobaczył czerwoną kartkę w meczu Benfica - Real Madryt. Na konferencji prasowej Portugalczyk zdradził, co powiedział sędziemu. Okazuje się, że zarzucił mu stronniczość.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Vinicius Junior

Mourinho zarzucił sędziemu, że gwizda pod Real Madryt

Real Madryt pokonał w pierwszym meczu Benfikę (1:0). Więcej niż o samym spotkaniu mówiło się po jego zakończeniu o wydarzeniach, które miały miejsce na boisku. Między innymi sędzia przerwał na chwilę grę ze względu na incydent rasistowski z udziałem Viniciusa Juniora. Brazylijczyk miał zostać rzekomo obrażony przez piłkarza drużyny przeciwnej – Gianlukę Prestianniego.

Z kolei w 85. minucie przy linii bocznej szalał Jose Mourinho, co skończyło się dwiema żółtymi, a w konsekwencji czerwoną kartką. Na pomeczowej konferencji prasowej „The Special One” został zapytany, dlaczego został wyrzucony z boiska. Bez mrugnięcia okiem zdradził, że powiedział arbitrowi, że specjalnie nie pokazuje żółtych kartek trzem zawodnikom Realu Madryt.

– Czy zostałem wyrzucony z boiska za to, że kazałem sędziemu wyrzucić Viniego? Nie, nie, zostałem wyrzucony, ponieważ powiedziałem mu, że wiem, że ma notatkę z informacją, że „nie możesz dać kartki Huijsenowi, Carrerasowi i Tchouameniemu”, bo wtedy zostaliby zawieszenie. Wiem, jak to działa – mówił Jose Mourinho na konferencji prasowej.

W efekcie długo wyczekiwany powrót Mourinho na ławkę trenerską na Bernabeu nie nastąpi. Portugalczyk w rewanżowym meczu będzie zawieszony, więc Benfikę przy linii bocznej poprowadzi jeden z jego asystentów. 63-latek usiądzie zapewne na trybunach.