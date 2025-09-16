Mioduski nie ma wątpliwości. Polski klub w Lidze Mistrzów?!

Polskie kluby dobrze radzą sobie w Lidze Konferencji, ale nadal mają problem zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Dariusz Mioduski w rozmowie z "TVP Sport" mówi, że w perspektywie trzech lat to się zmieni.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Liga Mistrzów coraz bliżej dla polskich klubów?!

Legia Warszawa, podobnie jak Raków Częstochowa, Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok tej jesieni zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Zapewne części z tych ekip – oby wszystkim – uda się zagrać i w fazie pucharowej na wiosnę. Niemniej co by nie mówić, pomimo dobrych występów w tych rozgrywkach, nasze drużyny nadal mają spory problem z kwalifikacją do Ligi Europy i przede wszystkim Ligi Mistrzów.

Problem jest poważny, bowiem od wielu już lat nie jesteśmy wstanie zakwalifikować się do europejskiej elity. Niemniej jednocześnie robimy stały postęp; sprowadzamy coraz lepszych piłkarzy, wydajemy coraz więcej pieniędzy i coraz bardziej rozumiemy, jak działa europejski futbol. Według Dariusza Mioduskiego, właściciela Legii Warszawa, w perspektywie kilku najbliższych lat polski klub zagra w Lidze Mistrzów, o czym powiedział w rozmowie z „TVP Sport”.

– Gdybym miał obstawiać, to w perspektywie trzech lat, polski zespół zagra w Lidze Mistrzów – stwierdził właściciel i prezes Legii Warszawa.

– Legia jako marka i jako klub, ma potencjał żeby być hegemonem w Polsce. Przy czym bycie hegemonem, nie oznacza, że reszta jest słaba – dodał w temacie stołecznego klubu.

