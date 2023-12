IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Walter Mazzarri

SSC Napoli zapewniło sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów dzięki pokonaniu portugalskiej Bragi (2:0)

Po zakończeniu spotkania Walter Mazzarri ocenił progres swojego zespołu

Włoch już widzi znaczną poprawę

“Może nie zagraliśmy doskonale, ale wreszcie kryliśmy rywali”

SSC Napoli musiało co najmniej zremisować z SC Braga, by mieć pewność gry na wiosnę w Lidze Mistrzów. Ostatecznie czempioni Włoch wygrali 2:0. Po ostatnim gwizdku na temat rozwoju swojej drużyny wypowiedział się Walter Mazzarri.

– Pomijając kwalifikację do kolejnej rundy, skupiałem się na tym, byśmy nie tracili bramek. Drużyna ostatnio była rozciągnięta i brakowało jej solidności. Chcieliśmy znaleźć więcej równowagi. Niektóre rzeczy działały lepiej, niż inne, do tego daliśmy odpocząć kilku graczom. To był dobry dzień. Jeśli chodzi o krycie rywali we własnym polu karnym, w przeszłości mieliśmy tendencję do tracenia rywali po wrzutach z autu czy dośrodkowaniach. Straciliśmy to, co drużyna miała w zeszłym sezonie. Może nie zagraliśmy tego wieczoru perfekcyjnie, ale w porównaniu do przeszłości wreszcie byliśmy w stanie kryć przeciwników w polu karnym po wrzutkach. Dopiero zacząłem. Jestem relatywnie zadowolony, ale musimy pokazać przeciwko Cagliari, że proces postępuje. Czuję sporo pewności siebie – powiedział, zadowolony ze swoich podopiecznych, szkoleniowiec.

Wspomniany, domowy mecz z Cagliari w ramach Serie A odbędzie się w najbliższą sobotę. Start już o godzinie 18:00.

