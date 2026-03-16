Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. UEFA przyznała Polakowi hitowe spotkanie na Anfield Road.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Jeden z najlepszych arbitrów świata po raz kolejny będzie miał okazję zaprezentować się przed szeroką publicznością. UEFA ogłosiła obsadę sędziowską na zbliżające się rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Szymon Marciniak do akcji wkroczy w środę.

Polak został wyznaczony do prowadzenia spotkania Liverpool – Galatasaray. Hitowy pojedynek odbędzie się na legendarnym Anfield Road. Ekipa z Turcji będzie broniła jednobramkowej zaliczki. W pierwszym pojedynku podopieczni Okana Buruka wygrali 1:0 po golu Mario Leminy, któremu asystował Victor Osimhen.

Marciniak na początku grudnia poddał się operacji i dopiero niedawno wrócił do pełni sił. Doświadczony arbiter zaliczył trzymiesięczną przerwę. W poprzednim tygodniu 44-latek był rozjemcą starcia Panathinaikos – Real Betis w 1/8 finału Ligi Europy.

Polski sędzia w tym sezonie poprowadził łącznie 22 mecze. Dwanaście z nich miało miejsce w Ekstraklasie, cztery w Lidze Mistrzów, po w eliminacjach do LM i Pucharze Polski, a także po jednym Lidze Europy i Saudi Pro League.

Liverpool – Galatasaray: zespół sędziowski