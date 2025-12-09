Ter Stegen długo czekał na tę chwilę. Oficjalne potwierdzenie

FC Barcelona ogłosiła kadrę na dzisiejszy mecz z Eintrachtem Frankfurt w ramach Ligi Mistrzów. Na liście powołanych znalazł się Marc-Andre ter Stegen, który wraca po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen wrócił do kadry Barcelony

Już dzisiaj wieczorem FC Barcelona podejmie na własnym stadionie Eintracht Frankfurt w meczu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 9 grudnia, na godzinę 21:00, a emocji w tym starciu z pewnością nie zabraknie. Trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – ogłosił właśnie listę powołanych na ten ważny pojedynek, na której brakuje Daniego Olmo, Gaviego oraz Ronalda Araujo.

Najważniejszą informacją jest jednak powrót do kadry meczowej Marka-Andre ter Stegena, który doszedł do pełni sił po poważnej kontuzji pleców. 33-letni bramkarz musiał przejść operację, co wykluczyło go z gry na aż siedem miesięcy.

Mimo powrotu do zdrowia doświadczony golkiper najprawdopodobniej pozostanie jedynie zmiennikiem Joana Garcii, rywalizując zarazem z Wojciechem Szczęsnym o rolę drugiego bramkarza. Niewykluczone również, że zimą zdecyduje się on na zmianę otoczenia w poszukiwaniu minut przed przyszłorocznym mundialem.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku przeniósł się do Barcelony. W barwach drużyny Blaugrany rozegrał łącznie 422 spotkania, zdobywając sześć tytułów mistrza Hiszpanii oraz jedną Ligę Mistrzów.

Jeśli Marc-Andre ter Stegen ostatecznie opuści Katalonię, najbardziej prawdopodobne kierunki to Anglia lub Turcja, skąd płynie największe zainteresowanie jego usługami.