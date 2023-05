PressFocus Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Claude Makelele zabrał głos przed pierwszym półfinałem Ligi Mistrzów

Real Madryt dzisiaj na własnym stadionie podejmie Manchester City

Francuz ocenił także dyspozycję swojego rodaka – Eduardo Camavingi

“Jestem zaskoczony, jak szybko zaadaptował się w Madrycie”

Claude Makelele w latach 2000-2003 był piłkarzem Realu Madryt. Legenda Królewskich udzieliła wywiadu dziennikowi “MARCA”, w którym wypowiedział się o zbliżającym się wielkimi krokami spotkaniu Los Blancos z Manchesterem City w półfinale Champions League, a także zabrał głos w sprawie Eduardo Camavingi. 50-latek docenia swojego rodaka.

– Eduardo Camavinga gra na mojej pozycji. To świetny zawodnik, technik, bardzo szybki. Bardzo dużo się nauczył. Jestem zaskoczony, jak szybko zaadaptował się w Madrycie, ponieważ to bardzo duży klub i nie jest to łatwe. Widzę go jako zawodnika z wielką przyszłością – powiedział Claude Makelele.

– Dzisiejszy mecz? Manchester City zrozumiał, jak grać w Lidze Mistrzów. Zrozumiał, że w niektórych meczach trzeba cierpieć. Mają duże szanse, ale… ja wciąż jestem fanem Realu Madryt. Dla mnie to ciągle najlepszy zespół na świecie – dodał legendarny Francuz.