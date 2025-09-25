Liverpool zaskakuje. Slot nagle zmienił decyzję w sprawie gwiazdy

Liverpool przygotowuje się do zgłoszenia Federico Chiesy do Ligi Mistrzów. Według Fabrizio Romano klub wykorzysta przepisy UEFA po kontuzji Giovanniego Leoniego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zgłasza Chiesę do Ligi Mistrzów po urazie Leoniego

Liverpool planuje wprowadzić zmiany w kadrze na rozgrywki Ligi Mistrzów. Giovanni Leoni doznał poważnej kontuzji, zrywając więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. To oznacza dla młodego zawodnika długą przerwę i konieczność przeprowadzenia operacji.

Federico Chiesa został wcześniej pominięty przez trenera Arne Slota przy ustalaniu listy na Ligę Mistrzów. Decyzja miała charakter czysto techniczny. Teraz sytuacja uległa zmianie i Włoch ma otrzymać szansę, by zaprezentować się także na arenie europejskiej.

Przepisy UEFA przewidują możliwość wymiany zawodnika, który doznał poważnego urazu, na innego gracza z kadry. Liverpool będzie pierwszym klubem w tej edycji, który skorzysta z tego zapisu. W miejsce kontuzjowanego Leoniego do rozgrywek zostanie dopisany Chiesa.

Włoski napastnik, były zawodnik Fiorentiny i Juventusu, udowodnił ostatnio, że jest w formie. W meczu Carabao Cup z Southampton zanotował dwa asysty, a jego gra miała kluczowy wpływ na zwycięstwo The Reds. To występ, który mógł ostatecznie przekonać sztab, że Chiesa zasługuje na większą rolę w zespole. Teraz Włoch będzie miał okazję, by znów pokazać się na arenie międzynarodowej.

