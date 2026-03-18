Liverpool nie dał szans Turkom. Pogrom na Anfield! [WIDEO]

Liverpool zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Gospodarze skutecznie zrewanżowali się na Anfield i ograli Galatasaray aż 4-0. Prawdziwy koncert miał miejsce po przerwie, kiedy to turecki zespół został całkowicie zdominowany.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool odrobił straty z nawiązką. Galatasaray bez szans

Liverpool przed tygodniem przegrał w Stambule 0-1, lecz mimo tego był faworytem do wygrania dwumeczu. Wsparcie kibiców na Anfield niosło piłkarzy angielskiego giganta od samego początku. Galatasaray było ewidentnie nastawiony na obronę korzystnego wyniku, co dobrze wychodziło do 25. minuty. Wówczas The Reds znakomicie rozegrali rzut rożny, a niepilnowany Dominik Szoboszlai uderzył bez przyjęcia, pokonując bramkarza tureckiego zespołu.

Jeszcze przed przerwą Liverpool mógł podwyższyć prowadzenie, ale Mohamed Salah przegrał rywalizację Ugurcanem Cakirem, marnując rzut karny. Turecki golkiper był tego dnia kapitalnie dysponowany i w pojedynkę utrzymywał swoją drużynę w grze. Po zmianie stron Liverpool wskoczył natomiast na jeszcze wyższy poziom, więc nawet Cakir okazał się bezradny.

Mohamed Salah nie wykorzystuje rzutu karnego! 😱⛔ Wcześniej Paweł Raczkowski podyktował jedenastkę, słusznie? 🧐



Między 52 a 62 minutą padły trzy gole dla gospodarzy. Do siatki trafiali Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch oraz właśnie Salah. Egipcjanin skutecznie się zrehabilitował, dokręcając piłkę blisko dalszego słupka.

𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐌𝐎𝐇𝐀𝐌𝐄𝐃𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐀𝐇𝐀! 🤩🎯 Zrehabilitował się piłkarz Liverpoolu za niewykorzystany rzut karny w pierwszej połowie! 👏



Wynik 4-0 dla gospodarzy utrzymał się do ostatniego gwizdka. Liverpool skutecznie odrobił straty i nie dał złudzeń swoim rywalom. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się natomiast z Paris Saint-Germain.