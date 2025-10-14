Liga Mistrzów zmienia zasady. Specjalny mecz

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Liga Mistrzów ze zmianą za dwa lata

Najważniejsze rozgrywki klubowe Europy od pewnego czasu regularnie szukają nowych rozwiązań. Liga Mistrzów stara się iść z duchem czasu i dba o atrakcyjność zmagań. Poprzednia edycja była pierwszą rozegraną w nowym formacie, w którym 36 zespołów rywalizowało w fazie ligowej. Niewykluczone, że w tym aspekcie czeka nas kolejna zmiana.

Zdecydowanie mniejszego „nakładu sił” wymaga wprowadzenie zasady, o której informuje The Athletic. Będzie dotyczyła meczu otwarcia każdej edycji od sezonu 2027/28. Ma w nim wystąpić triumfator poprzednich rozgrywek. To spotkanie będzie odbywało się we wtorek.

Pozostałe pojedynki premierowej kolejki Ligi Mistrzów zostaną zaplanowane na środę i czwartek. Zespół, który będzie bronił tytułu, oczywiście zagra na własnym stadionie. Coraz więcej wskazuje na to, że to starcie, a także wszystkie mecze w latach 2027-2033 mogą być transmitowane na popularnej platformie streamingowej.