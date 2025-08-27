Liga Mistrzów w TVP? Dyrektor TVP Sport powiedział wprost

10:00, 27. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Liga Mistrzów prawdopodobnie znów nie zagości na antenach Telewizji Publicznej. Dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, wypowiedział się na ten temat dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Puchar Ligi Mistrzów
PressFocus Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

TVP prawdopodobnie bez praw do Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów to najważniejsze klubowe rozgrywki na świecie. Kibice w Polsce chcąc oglądać te rozgrywki muszą wykupić abonament w Canal+, dlatego wielu z nich liczyło, że będą dostępne w Telewizji Publicznej. Wszystko wskazuje jednak na to, że TVP znów nie pokaże Champions League. Przynajmniej na razie, prognozy nie są zbyt optymistyczne w tej kwestii.

– Na tę chwilę mogę powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że niestety Ligi Mistrzów w TVP nie będzie – powiedział Jakub Kwiatkowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. – Nie stać nas na nią. Prawa do Ligi Mistrzów należą do jednych z najdroższych na rynku. Jest to absolutny top, jeśli chodzi o koszty zakupu. W sytuacji, w której TVP otrzymuje z rezerwy budżetowej znacznie mniejsze środki niż w poprzednich latach, zwyczajnie nie możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jeśli pojawi się możliwość finansowania, która pozwoli na taki zakup, to jest szansa na powrót do rozmów z Canal+ – dodał.

W nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów znów nie zobaczymy polskiego zespołu. Lech Poznań pożegnał się z eliminacjami po przegranej rywalizacji z Crveną zvezdą. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 września. 1. kolejka fazy ligowej zostanie natomiast rozegrana między 16 a 18 września. Ostatnia, ósma, 28 stycznia 2026 roku. Tytułu będzie bronił zespół Paris Saint-Germain.

