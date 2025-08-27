Liga Mistrzów w TVP? Dyrektor TVP Sport powiedział wprost

PressFocus Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

TVP prawdopodobnie bez praw do Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów to najważniejsze klubowe rozgrywki na świecie. Kibice w Polsce chcąc oglądać te rozgrywki muszą wykupić abonament w Canal+, dlatego wielu z nich liczyło, że będą dostępne w Telewizji Publicznej. Wszystko wskazuje jednak na to, że TVP znów nie pokaże Champions League. Przynajmniej na razie, prognozy nie są zbyt optymistyczne w tej kwestii.

– Na tę chwilę mogę powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że niestety Ligi Mistrzów w TVP nie będzie – powiedział Jakub Kwiatkowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. – Nie stać nas na nią. Prawa do Ligi Mistrzów należą do jednych z najdroższych na rynku. Jest to absolutny top, jeśli chodzi o koszty zakupu. W sytuacji, w której TVP otrzymuje z rezerwy budżetowej znacznie mniejsze środki niż w poprzednich latach, zwyczajnie nie możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jeśli pojawi się możliwość finansowania, która pozwoli na taki zakup, to jest szansa na powrót do rozmów z Canal+ – dodał.

W nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów znów nie zobaczymy polskiego zespołu. Lech Poznań pożegnał się z eliminacjami po przegranej rywalizacji z Crveną zvezdą. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 września. 1. kolejka fazy ligowej zostanie natomiast rozegrana między 16 a 18 września. Ostatnia, ósma, 28 stycznia 2026 roku. Tytułu będzie bronił zespół Paris Saint-Germain.

