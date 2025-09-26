Liga Mistrzów w ogólnopolskiej telewizji! Jest wielki przełom

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamera TVP

Liga Mistrzów znów w TVP?!

Liga Mistrzów to bez cienia wątpliwości najważniejsze europejskie rozgrywki. I choć od lat nie grają w nich klubu z PKO Ekstraklasy, to i tak zainteresowanie kibiców z naszego kraju jest spore. Szczególnie dotyczy to oczywiście spotkań czołowych klubów w Europie, jak Barcelona czy Real Madryt.

Do tej pory jednak – na skutek wygranego przetargu – wyłączne prawa do transmitowania tych rozgrywek posiada telewizja Canal+ Sport. Francuski nadawca w poprzednim sezonie dzielił się jednym spotkaniem z TVP, ale od początku tej kampanii jest inaczej. Zresztą wielokrotnie władze sportu w publicznej stacji były krytykowane za brak tych rozgrywek w swojej ofercie oraz fakt, że poprzednim razem przepłacono za sublicencję.

Teraz jednak okazuje się, że sprawa nabrała nowego tempa i pomimo tego, że sezon Ligi Mistrzów jest już rozpoczęty, to dojdzie do powrotu tych spotkań na antenę ogólnopolskiej telewizji. Według informacji przekazanych przez Kacpra Sosnowskiego z „Sport.pl”, TVP porozumiała się ws. zakupu sublicencji od Canal+. Umowa zawarta ma być na korzystnych warunkach dla państwowego nadawcy, a pokazywać on będzie tradycyjnie jeden mecz w serii gier – głównie środowe starcia. Pierwszy mecz możliwy do pokazania jest już w najbliższej kolejce Ligi Mistrzów.

